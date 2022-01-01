Lionel Messi ile Hollanda karşılaşması sonrası röportaj yapan gazeteci Esteban Edul röportaj sırasında yaşanan gerginliği anlattı.



Messi'nin, "Ne bakıyorsun aptal!" sözlerini kullandığı sırada yanında olan Edul, "Maçtan sonra, soyunma odalarının yanında, sadece Messi değil birçok oyuncu tartıştı. Ancak Messi daha fazla etkiye sahip bir isim. Messi'nin öfkesi Hollandalı oyuncuların penaltılardaki provokasyonlarıyla başladı" dedi.



"MESSI'Yİ TÜNELDE BEKLİYORDU"



Esteban Edul, açıklamalarına, "Hollanda'nın 19 numarası (Wout Weghorst) Messi'yi tünelde bekliyordu ve ona yaklaştıktan sonra Messi'den formasını değiştirmek istedi. Messi işte o zaman sinirlenmeye başladı. Hollandalı futbolcu hiçbir şey anlamadı ve Messi çılgına döndü. Fotoğraflarda görüldüğünden de sinirliydi" diye devam etti.



Söz konusu anlarda Messi'yi sakinleştirmeye çalıştığını ifade eden Arjantinli gazeteci, "Arjantinliler penaltılardaki hareketleri nedeniyle Hollandalı oyunculara çok sinirliydi. Hollandalı futbolcu da orada durup Messi'yle konuşunca, Messi çok sinirlendi ve o sözleri kullandı" açıklamasında bulundu.



Messi'yi hiç bu kadar sinirli görmediğini aktaran Edul, "O kadar öfkeliydi ki, ne sorularıma cevap verdi ne de onunla röportaj yapabildim" ifadelerini kullandı.



