Weghorst, Manchester United'da kalacak mı?

Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Weghorst, Manchester United'da kalacak mı?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2023 17:40
Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak kiralık olarak Manchester United'a katılan Hollandalı golcü Wout Weghorst'un geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, gelecek sezon için takıma net bir 9 numara katmak istiyor. Buna rağmen Weghorst'un Manchester United'da futbol hayatına devam etmek istediği ancak Manchester United'ın Weghorst'un bonservisini almak için henüz Burnley ile temasa geçmediği ifade edildi.

Haberde, Weghorst'un gelecek sezon Burnley'e dönme ihtimalinin bulunduğu ancak Premier Lig'e yeniden yükselen Burnley'in Weghorst'u satmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Bu sezon Manchester United formasıyla 25 resmi maça çıkan Weghorst, bu maçlarda 2 gol 3 asist kaydetti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery