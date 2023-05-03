Weghorst, Manchester United'da kalacak mı?

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak kiralık olarak Manchester United'a katılan Hollandalı golcü Wout Weghorst'un geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor.



İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, gelecek sezon için takıma net bir 9 numara katmak istiyor. Buna rağmen Weghorst'un Manchester United'da futbol hayatına devam etmek istediği ancak Manchester United'ın Weghorst'un bonservisini almak için henüz Burnley ile temasa geçmediği ifade edildi.



Haberde, Weghorst'un gelecek sezon Burnley'e dönme ihtimalinin bulunduğu ancak Premier Lig'e yeniden yükselen Burnley'in Weghorst'u satmaya sıcak baktığı aktarıldı.



Bu sezon Manchester United formasıyla 25 resmi maça çıkan Weghorst, bu maçlarda 2 gol 3 asist kaydetti.





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