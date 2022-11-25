Weghorst: 'Keşke Türkiye de olsaydı'

Hollanda forması giyen Wout Weghorst, ülkesinin Ekvador'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından TRT Spor'a konuştu.



Weghorst, "Ekvador'la 4 puandayız. İki taraf da kazanmak için mücadele etti bu akşam. Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerektiğini gördük. Çok fazla pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Daha iyi gelişmemiz gerektiğini fark ettik. Eğer bu turnuvada ilerlermek istiyorsak bunun farkına varmalıyız" diye konuştu.



Türkiye Ligi için görüşleri sorulan Beşiktaşlı futbolcu, "Keşke Türkiye de olsaydı Dünya Kupası'nda. Çok iyi oyunculara sahip bir lig Türkiye Ligi." açıklamasında bulundu.



Hollanda'nın turnuvaki şansını değerlendirmesi istenen Weghorst, "Herkes tek tek deniyor şansını. Bazı şeyler var ki... Konuşmak istemiyorum, herkes ayrı bir mücadele içinde. Kendimize karşı dürüst olmalıyız, bazı şeyleri iyileştirmemiz gerekiyor daha iyi oynayarak."



Son olarak Beşiktaş taraftarına mesajı sorulan golcü oyuncu, "Hepsine yakında görüşürüz demek istiyorum." sözlerini kullandı.



