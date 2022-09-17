Weghorst - Ismael zirvesinden çıkan sonuç!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hollandalı golcü Wout Weghorst ile toplantı yaptı. İşte toplantıdan çıkan sonuç...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Weghorst - Ismael zirvesinden çıkan sonuç!
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17 Eylül 2022 11:57
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşmış ve maçı 1-0 kaybetmişti. Hollandalı golcü Wout Weghorst, o maçta etkisiz kaldı. Beşiktaş'ın Fransız teknik patronu Valerien Ismael, İstanbulspor maçı öncesinde Weghorst ile görüşme yaptı.

ISMAEL, PLANLARINI ANLATTI

Hafta içinde takım kaptanlarıyla konuşan ve hatalarını tek tek anlatan Valerien Ismael, yeni planlarını Weghorst'a da anlattı.

WEGHORST GOL SÖZÜ VERDİ

Orta saha oyuncularından golcü ismi daha fazla beslemelerini isteyen Ismael'e Weghorst da gol sözü verdi. Bilindiği üzere Hollanda basını Weghorst'un Ankaragücü maçında yaşanan olay, sakatlığı ve Başakşehir'in oyun planı sebebiyle etkisiz kaldığı analizini paylaşmıştı.

6 GOLE KATKISI VAR

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana siyah-beyazlı taraftarlarla özel bir bağ kuran Weghorst, 2 gol 4 asistlik katkı yaptı ve 6 gole etki etti. 



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