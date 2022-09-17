ISMAEL, PLANLARINI ANLATTI

WEGHORST GOL SÖZÜ VERDİ

6 GOLE KATKISI VAR

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşmış ve maçı 1-0 kaybetmişti. Hollandalı golcü Wout Weghorst, o maçta etkisiz kaldı. Beşiktaş'ın Fransız teknik patronu Valerien Ismael, İstanbulspor maçı öncesinde Weghorst ile görüşme yaptı.Hafta içinde takım kaptanlarıyla konuşan ve hatalarını tek tek anlatan Valerien Ismael, yeni planlarını Weghorst'a da anlattı.Orta saha oyuncularından golcü ismi daha fazla beslemelerini isteyen Ismael'e Weghorst da gol sözü verdi. Bilindiği üzere Hollanda basını Weghorst'un Ankaragücü maçında yaşanan olay, sakatlığı ve Başakşehir'in oyun planı sebebiyle etkisiz kaldığı analizini paylaşmıştı.Beşiktaş'a geldiği günden bu yana siyah-beyazlı taraftarlarla özel bir bağ kuran Weghorst, 2 gol 4 asistlik katkı yaptı ve 6 gole etki etti.