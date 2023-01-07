Weghorst için Manchester United ihtimali

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golün ardından tribünlere dönerek 'bye bye' diyen, maç sonunda da duygusal anlar yaşadığı gözlenen Wout Weghorst'un Manchester United'la anlaştığı iddia edildi.



Cristiano Ronaldo'nun ayrılışı sonrası bir forvet takviyesi yapması beklenen Manchester United'ın bonservisi Burnley'de olan Weghorst'u istediği belirtildi. United'ın Hollandalı hocası Erik Ten Hag'ın vatandaşı Weghorst'un oyun planına çok uygun olduğu için transfer edilmesini istediği ifade edildi.



Weghorst'un Kasımpaşa maçı sonrası yaşadığı duygusal anların ise oyuncunun Manchester United'a gideceği yönündeki dedikoduları güçlendirdi.



İngiliz basınında da yer alan haberlerin ardından Hollandalı golcünün geleceğinin nasıl olacağı merak konusu olmuş durumda.



ŞENOL GÜNEŞ: "GELİŞMEYİ BEN DE DUYDUM"



Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ise maç sonu yaptığı açıklamada Weghorst'un gideceğine ilişkin konuşmayı uygun bulmadığını söyledi.



Güneş açıklamasında, "Weghorst bizim için önemli. Yürekten oynuyor. Gol atıyor, attırıyor. Değerli biri. Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var. Yeni bir şey konuşuruz o zaman. Bugün gayet iyi oynadı, savaştı, 3 puana katkı yaptı." dedi.





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