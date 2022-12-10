Weghorst Hollanda'ya yetmedi, Arjantin yarı finalde

WEGHORST MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

MAÇTAN NOTLAR

PENALTILAR 4-3 TAMAMLANDI

SON BÖLÜMDE GERGİNLİK

BASIN MENSUBU FENALAŞTI

2022 Katar Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'ndaki mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona ererken, Arjantin rakibini penaltı atışlarında 4-3'lük skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.Karşılaşmanın ilk yarım saati golsüz geçilirken, Arjantin Lionel Messi'nin asistinde Nahuel Molina'nın 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.Arjantin, karşılaşmanın 71. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Messi, durumu 2-0'a taşıdı. Dünya Kupası maçlarındaki 10. golünü atan Messi, Arjantin formasıyla Dünya Kupası maçlarında en çok gol atan Gabriel Batistu'yı yakaladı.Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 29 yaşındaki futbolcu, ilk yarının son anlarında yaşanan bir pozisyonun ardından itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna 79. dakikada giren Weghorst, 83. dakikada yaptığı kafa vuruşu ile durumu 2-1'e getirdi. Weghorst, karşılaşmanın 90+11. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı durumu eşitledi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve normal süre 2-2 sona erdi. Uzatma bölümünde de 2-2'lik eşitlik bozulmazken Arjantin, 120. dakikada direği geçemedi ve penaltılara geçildi.Arjantin, rakibine penaltılarda 4-3'lük üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.Arjantin, yarı finalde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.Mücadeleye iki takım da oldukça kontrollü başladı. Maçtaki ilk şut Arjantin'den geldi. 22. dakikada Hollanda ceza sahasına yaklaşan Messi'nin cepheden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.Tangocular, 35. dakikada öne geçti. Messi'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Molina'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.İkinci yarıda da takımlar benzer oyun anlayışıyla sahadaydı. İki takım da pozisyona girmekte oldukça zorlandı.Messi'nin 62. dakikada kullandığı frikikte top üst ağlarda kaldı.Arjantin, 71. dakikada Acuna'nın Hollanda ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Messi, 73. dakikada kullandığı penaltı atışında, topu köşeden ağlara yolladı: 0-2.Hollanda için kırılma anı 78. dakikada Beşiktaşlı Wout Weghorst'un oyuna girmesi oldu.Hollanda, umutlandığı golü 83. dakikada attı. Sağ kanattan Berghuis'in yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Weghorst kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.Hollanda, iki dakika sonra ise ikinci golüne yaklaştı. Arjantin ceza sahasında savunmadan seken topu önünde bulan Berghuis çok sert vurdu, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.90+11. dakikada Hollanda beraberlik golünü buldu. Hollanda, Arjantin ceza yayı önünden serbest vuruş kazandı. Koopmeiners'in yerden ceza sahasına attığı pası kontrol eden Weghorst'un yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.Hollanda'da Weghorst'un golleri maçın gidişatını değiştirdi. Normal süresi 2-2 sona eren mücadelede uzatma bölümüne geçildi.Arjantin, 114. dakikada 3. golüne çok yaklaştı. Di Maria'nın sağ kanattan yerden altıpas önüne çevirdiği topa Lautaro Martinez vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.Arjantin'de 120. dakikada ise Fernandez'in şutu direkten döndü.Arjantin'de Messi, Paredes, Montiel ve Lautaro Martinez penaltı atışlarını gole çevirdi. Tangocular'da Fernandez, penaltı atışından yararlanamayan isim oldu.Hollanda'da Van Dijk ve Berghuis'un penaltı atışlarında kaleci Martinez yaptığı kurtarışlarla gol izni vermedi. Koopmeiners, Weghorst ve Luuk De Jong ise penaltı atışlarını gole çevirdi.Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Arjantin, adını yarı finale yazdırdı.Mücadelenin son dakikaları oldukça gergin geçti. Arjantinli Paredes'in Ake'yi Hollanda yedek kulübesinin önünde sert bir müdahale ile indirmesiyle gerginlik başladı. Hollandalı yedek oyuncular sahaya girdi, Arjantinli oyuncular ve yedek kulübesi de olaya dahil olunca gerginlik büyüdü.Yaklaşık 2 dakika süren gerilim sonrasında hakem Paredes'e sarı kart gösterdi.Weghorst'un attığı ikinci golün santrasından sonra da iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri birbirine girdi. Gerginlik birkaç dakika sürdü.Maçın bitiş düdüğünün ardından da iki takım oyuncuları arasında bir süre gerginlik yaşandı.Hollanda ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında bir basın mensubu fenalık geçirdi.İlk müdahalesi tribünde yapılan basın mensubu, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.LusailAntonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto Diaz Palomar (İspanya)Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, De Roon (Dk. 46 Koopmeiners), Frenkie de Jong, Dumfries, Blind (Dk. 64 Luuk de Jong), Gakpo (Dk. 113 Lang), Depay (Dk. 78 Weghorst), Bergwijn (Dk. 46 Berghuis)Arjantin: Damian Martinez, Romero (Dk. 78 Pezzella), Otamendi, Lisandro Martinez (Dk. 111 Di Maria), De Paul (Dk. 67 Paredes), Molina (Dk. 106 Montiel), Acuna (Dk. 78 Tagliafico), Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez (Dk. 82 Lautaro Martinez)Dk. 35 Molina, Dk. 73 Messi (Penaltıdan) (Arjantin), Dk. 83 ve 90+11 Weghorst (Hollanda)Dumfries (Maç bitiminde) (Hollanda)Dk. 43 Timber, Dk. 45+2 Weghorst (Yedek kulübesinde), Dk. 76 Depay, Dk. 88 Berghuis, Dk. 90+1 Van Dijk, Dk. 91 Bergwijn (Yedek kulübesinde), Lang (Maç bitiminde) (Hollanda), Dk. 43 Acuna, Dk. 45 Romero, Dk. 76 Lisandro Martinez, Dk. 89 Paredes, Dk. 90+10 Messi, Dk. 90+12 Otamendi, Dk. 109 Montiel, Dk. 112 Pezzella (Arjantin)