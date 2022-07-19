"GOMEZ İLE KIYASLANMAK RAHATSIZ EDİYOR"

"TEK DÜŞÜNCEM TAKIMA KATKI VERMEK"

WEGHORST'UN MALİYETİ NE KADAR?

Beşiktaş'ın Burnley'den kadrosuna kattığı Wout Weghorst, siyah-beyazlılarda başarılı olmaktan başka bir sonuç düşünmüyor. Hollandalı golcü, Beşiktaş'ın eski golcülerinden Mario Gomez ile kıyaslanmaktan rahatsızlık duyuyor.Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bu konuda görüşen 29 yaşındaki golcü, "Mario Gomez benim de çok beğendiğim bir golcüydü. Kariyerinde çok önemli başarıları var. Beşiktaş tarihinde iz bırakmış üst kalitede bir oyuncuydu. Ancak; şu anda kendisiyle sürekli kıyaslanmam beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.Takımın başarısına odaklandığını ifade eden Weghorst, "Bu bir takım oyunu. İsteyerek buraya geldim. Bir futbolcunun diğeriyle kıyaslanmasını istemiyorum. Şu an tek bir düşüncem var o da takıma katkı vermek. Elimden geleni yapmak istiyorum. Başarı yakalayan bu ekibin bir parçası olmayı hedefliyorum. Bunun için de çalışıyoruz" diye konuştu.Beşiktaş, golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Burnley'e kiralama bedeli ödenmeyecek, Weghorst ise 2022-2023 sezonu için net 2.8 milyon Euro garanti ücret ve ayrıca net 200 bin Euro performans primi alacak.