'Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu'

Şampiyonlar Ligi son hafta maçında temsilcimiz Başakşehir'in maçında ırkçılık skandalı yaşanırken antrenör Pierre Webo kırmızı kart görmüştüPierre Webo, 4. hakemin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını belirterek uzun süre tepki göstermişti. Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Webo'nun kırmızı kartının iptal edildiğini söyledi.Rıdvan Dilmen açıklamasında, "bilgisini paylaştı Mücadele bugün 20:55'te kaldığı dakikadan devam edecek. Webo da kulübede olacak.Paris Saint Germain ve Başakşehir cephesi maça 'Irkçılıga Hayır' pankartıyla çıkmak için girişimde bulundu. Ayrıca iki takım da maç kaldığı yerden yeniden başlamadan önce diz çökerek ırkçılığı protesto etmek istiyor. UEFA ile bu konuda görüşmeler yapan iki kulüp de gelecek olan cevaba göre tavrını belirleyecek.