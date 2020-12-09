'Webo'nun kırmızı kartı donduruldu'

Şampiyonlar Ligi son hafta maçında temsilcimiz Başakşehir'in maçında ırkçılık skandalı yaşanırken antrenör Pierre Webo kırmızı kart görmüştüPierre Webo, 4. hakemin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını belirterek uzun süre tepki göstermişti. Webo'nun kırmızı kartının dondurulduğu bildirildi.Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadeleri kullanıldı.Mücadele bugün 20:55'te kaldığı dakikadan devam edecek. Webo da kulübede olacak.Paris Saint Germain ve Başakşehir cephesi maça 'Irkçılıga Hayır' pankartıyla çıkmak için girişimde bulundu. Ayrıca iki takım da maç kaldığı yerden yeniden başlamadan önce diz çökerek ırkçılığı protesto etmek istiyor. UEFA ile bu konuda görüşmeler yapan iki kulüp de gelecek olan cevaba göre tavrını belirleyecek.