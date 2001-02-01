Webber: "Lakers serisinde bize karşı şike yapıldığı için, kazanamadık"

Eski NBA yıldızı Chris Webber, geçmişte Sacramento Kings'e karşı şike yapıldığından ötürü Los Angeles Lakers'ı yenemediklerini ve şampiyonluğu kazanamadıklarını belirtti.



2001-02 sezonundaki Sacramento Kings, takım tarihinin en iyi kadrolarından biri olarak biliniyor. Kadroda Chris Webber, Peja Stojakovic, Vlade Divac, Mike Bibby, Doug Christie ve milli oyuncumuz Hidayet Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı ekip, Rick Adelman'ın koçluğu ile, normal sezonu Batı Konferansı'nın bir numaralı noktasında playofflara girmeye yetecek kadar iyi olan 61-21'lik bir dereceyle tamamlamıştı.



Playoffların ilk iki turunu nispeten kolay geçtikten sonra, Kings ekibi Batı Konferansı Finalleri'nde ikinci sıradaki Lakers'a karşı oynamıştı. Sacramento seride 3-2 öne geçmiş, ancak arka arkaya iki maç kaybederek elenmişti.



Kariyerinde beş kez All-Star seçilmiş olan Webber'e göre, 2001-02 Kings takımına karşı, serinin 6.'ncı maçında şike yapılmasaydı, şampiyonluğu kazanabilirlerdi. Yakın geçen karşılaşmada LA ekibi dört sayı farkla maçı kazanmış, 7'nci maç ise uzatmaya gitmiş ve Lakers altı sayıyla galip gelmişti. Webber, 6'ncı maçta şike yapılmasının Kings'in moralini çok bozduğunu ve 7'nci maçın sonuna kadar dayanamadıklarını belirtti.



Webber, The Ringer'dan Logan Murdock ve Raja Bell'e, düşüncesini şu şekilde aktardı:



"Sanırım bu, Lakers'a karşı oynadığımız yıldı. 2002 mi yoksa 2003 müydü bilmiyorum. Galiba 6'ncı maçta bize karşı şike yapılan seneydi. Robert Horry'nin o manyak şutu soktuğu yıldı. O yıldı evet. Ben ve Kobe (Bryant) bunun hakkında sürekli konuşurduk. O takım şampiyon olmalıydı. Ama altıncı maçta hayal kırıklığına uğradıktan sonra bir daha toparlanamadığımız için kazanmamıştık."



