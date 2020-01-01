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Weaver: "Takımı Griffin ve Rose etrafında kurmak istiyoruz"

Detroit Pistons'ın yeni genel menajeri Troy Weaver, Detroit Pistons ile tanıtım konferansında, Pistons'ı Blake Griffin ve Derrick Rose etrafında kurmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons'ın yeni genel menajeri Troy Weaver, Detroit Pistons ile tanıtım konferansında, Pistons'ı Blake Griffin ve Derrick Rose etrafında kurmak istediğini söyledi.

Weaver, Griffin'le çalışma hakkında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl birkaç maç oynadığı için, insanlara ne tür bir oyuncu olduğunu gösterme konusunda heyecanlı olduğunu biliyorum, ancak Blake Pistons forması giyip takımla sözleşmeli olduğu sürece, onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Pistons'ı restore etme sürecimizde onunla çalışma konusunda sabırsızım. Kesinlikle ileriye dönük planlarımızda yer alıyor."

Weaver ayrıca, Rose'u da "büyük oyuncu" olarak nitelendirdi.

Griffin 2021-22 sezonunda bir oyuncu opsiyonuna sahipken, Rose'un anlaşmasında bir sezon daha bulunuyor.

Weaver, Rose ve Griffin'in etrafını, genç oyuncuların bir karışımı ile kuşatmak istediğini de ekledi:

"Sağlıklı olmalarına ve ilerlemelerine yardımcı olmaktan heyecan duyuyoruz. Başlayabilmek için, bu iki yıldızla beraber elimizdeki gençlerle iyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak açıkçası Draft ve serbest oyuncu dönemiyle ilgili yapacak çok işimiz var."


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