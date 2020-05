"We Believe" Warriors kadrosunun belgeseli yapım aşamasında!

Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, 2007 yılında "We Believe" sloganıyla playofflara girmiş olan Golden State Warriors ile ilgili bir belgeselin yapım aşamasında olduğunu belirtti.



Golden State için o dönemde oynayan Barnes, bu duyuruyu ünlü basketbol yazarı Bill Simmons'ın podcast'inde konuk olduğu sırada yaptı.



Warriors'ın 1994'ten beri ilk kez NBA playofflarına yükselmiş olan 2006-07 "We Believe" kadrosu, Bay Area tarihinin en popüler takımlarından biri.



O sene playofflara 8. sıradan girmiş olan bu kadro, playoffların ilk turunda, 1. sıradan giren Dallas Mavericks'i yedi maçlık bir seride eleyerek, NBA tarihinde bir ilki başarmıştı.