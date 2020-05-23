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"We Believe" Warriors kadrosunun belgeseli yapım aşamasında!

Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, 2007 yılında "We Believe" sloganıyla playofflara girmiş olan Golden State Warriors ile ilgili bir belgeselin yapım aşamasında olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, 2007 yılında "We Believe" sloganıyla playofflara girmiş olan Golden State Warriors ile ilgili bir belgeselin yapım aşamasında olduğunu belirtti.

Golden State için o dönemde oynayan Barnes, bu duyuruyu ünlü basketbol yazarı Bill Simmons'ın podcast'inde konuk olduğu sırada yaptı.

Warriors'ın 1994'ten beri ilk kez NBA playofflarına yükselmiş olan 2006-07 "We Believe" kadrosu, Bay Area tarihinin en popüler takımlarından biri.

O sene playofflara 8. sıradan girmiş olan bu kadro, playoffların ilk turunda, 1. sıradan giren Dallas Mavericks'i yedi maçlık bir seride eleyerek, NBA tarihinde bir ilki başarmıştı.


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