WCW yöneticisi, Rodman ve Malone'a: "Biraz birbirinizi itip kaksanıza"

Bir güreş yöneticisinin, NBA efsanesi Dennis Rodman'dan gelecekte gerçekleşecek güreş maçını satmak için, Karl Malone'a sahada sataşmasını rica ettiği ortaya çıktı.



ESPN'in The Last Dance belgeselinin iki bölümlü finalinde küçük bir an, 1998 NBA Finalleri'nin ortasında Rodman'ın bir anda ortadan kaybolup, Hulk Hogan ile güreştiği zaman işlendi.



Utah Jazz'e karşı o seriden sonra Rodman, Karl Malone ile güreşmişti ve o kavgalarının temelleri ringde atılmıştı.



Eski Dünya Şampiyonası Güreşinden (WCW) bir güreş yöneticisi Eric Bischoff, Rodman ve Malone'dan, ringdeki dövüşleri öncesi gerginliği arttırmak için rica ettiğini söyledi:



"O sırada Dennis'in menajeri Dwight Manley ile görüşmüştüm. Dedim ki: 'Maç sırasında büyük şey olsun demiyorum. Playoff olduğu için, bir maçı mahvetmekle suçlanmak istemiyorum. Ama siz ikiniz arasında bir şansınız varsa ya da sahaya yakın kameraların orada olursanız, eğer birbirinizi biraz itip kakarsanız, harareti ve gerginliği biraz yükseltirseniz çok güzel olur. Yapmazsanız, hayal kırıklığına falan uğramam. Size yapmanızı söylemiyorum! Eğer yaparsanız, çok memnun olacağımı söylüyorum."



Rodman, 4. maçta 30 dakika oynayıp 14 ribaund almış ve takımı Bulls'un Jazz'e karşı 4 sayıyla galip gelerek seride 3-1 yükselmelerine katkıda bulunmuştu.