Wayne Rooney; "İngiltere için o sene, bu sene"

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı ve gelmiş geçmiş en çok gol atan oyuncusu Wayne Rooney, milli takımının 2018 Dünya Kupası'nı kazanma şansını değerlendirdi.



"İNGİLİZ TARAFTARI OLMAK İÇİN ÇOK İYİ ZAMAN"



Almanya, Portekiz ve Arjantin gibi büyük takımların elendiği turnuvada, İngiltere'nin daha yüksek bir şansı olduğunu düşünen Rooney, "Birçok büyük takım elendi, o sene, bu sene olabilir. İngiltere çok ileriye gidebilir ve hatta kupayı bile kazanabilir. İlk iki maç muhteşem oynadık. Çok enerji dolu ve genç bir takımı izlemek heyecan verici, çok baskılı ve bol gollü maçlar çıkartıyorlar. Oyunları gerçekten heyecanlandırıyor. Bu Dünya Kupası, İngiliz taraftarı olmak için çok iyi bir zaman." şeklinde konuştu.



"KİMSE O MAÇI KAZANMAK İSTEMİYORDU"



Belçika karşısında aldıkları mağlubiyet hakkında da konuşan Rooney, "O maç aslında kimsenin kazanmak istemeyeceği bir maçtı. Bu maçı kaybetmek İngiltere'nin turnuvada ilerleme şansını yükseltmiş olabilir. İngiltere'nin mevcut fikstürü çok iyi." ifadelerinde bulundu.



