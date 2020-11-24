Wayne Rooney: 'Fenerbahçe maçında kendimi kanıtladım'

Manchester United'da uzun yıllar forma giyen ve kariyerine Derby County'de devam eden Wayne Rooney, Old Trafford'daki günleri hakkında konuştu.



Everton'dan Manchester United'a transfer olan Wayne Rooney, EURO2004'te İngiltere'nin Portekiz ile oynadığı çeyrek final maçında ayak tarak kemiği kırıldığı için Manchester'da takıma geç katıldı.



Manchester United'da forma giymek için biraz beklemek zorunda kalan Wayne Rooney, İngiliz deviyle ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. 28 Ekim 2004'te tarihinde Manchester United, Fenerbahçe karşısında 6-2'lik skorla galibiyete ulaşırken, Wayne Rooney ilk maçında hat-trick yaptı.



Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Wayne Rooney, "O zamanlar pek çok oyuncuyu tanıyordum. Rio Ferdinand, Gary Neville, Paul Scholes, Phil Neville gibi isimlerle milli takımdan sohbetim vardı. Alex Ferguson için oynamak istedim ve Manchester United'ı seçtim. Antrenmanlara geç katıldım. Antrenmanda Ferguson'u etkilemeyi değil Ryan Giggs ve Roy Keane'i etkilemek için uğraştım. Bu düşüncem garip olabilir ama onlara yeterince iyi olduğumu hissettirmek istiyordum. Sanırım ilk maçım olan Fenerbahçe karşılaşmasında bunu başardım." dedi.



