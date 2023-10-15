Wayne Rooney'den flaş Suudi Arabistan yorumu!

Geçtiğimiz günlerde MLS ekiplerinden DC United'dan ayrılarak Championship ekibi Birmingham City'e imza atan İngiliz teknik direktör Wayne Rooney, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"ORASI FARKLI BİR YOL"



Kendisine Suudi Arabistan'dan teknik direktörlük görevleri teklif edildiğini söyleyen Rooney, "Kariyerimin gelişimi için oraya gitmemin doğru olmayacağını düşündüm. Suudi Arabistan'a gitmek farklı bir yol anlamına geliyor. Oraya giden teknik adamlara bir saygısızlık yapmak istemiyorum." dedi.



Kariyeri boyunca Derby County ve DC United'ı çalıştıran 37 yaşındaki Wayne Rooney, kariyeri boyunca çıktığı 137 resmi maçta 39 galibiyet, 34 beraberlik ve 64 mağlubiyet elde etti.



