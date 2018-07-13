Wayne Ellington, Miami'de devam edecek

(Bird Hakları: Bir takımda en az üç yıl oynayan oyuncunun o takımla tekrar anlaşmak için kazandığı ekstra kontrat ve ücret avantajları.)



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Wayne Ellington'ın tek yıllık 6.27 milyon dolara Miami Heat'te kaldığı bildirildi.Ellington, 2016'ta iki yıllığı 12 milyon dolarlık bir kontrata imza atmıştı.Anlaşma öncesi, Ellington ve Heat arasında geçen görüşmeler, Miami'nin lüks vergisine girmeme konusundaki tereddütünden dolayı azalmıştı. Bunun sebebi Ellington tek yıllık bir anlaşma imzaladı ve önümüzdeki yaz döneminde tamamen Bird Haklarına* sahip olacak. Ellington bu sezon kendi izni olmadan takas edilemeyecek.