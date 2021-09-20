Watzke: 'Haaland kesin gidecek demek yanlış'

Erling Braut Håland, Dortmund



67 Maç

68 Gol

19 Asist



Saygılar. pic.twitter.com/0bv8DmLAYM



— Sporx (@sporx) September 19, 2021

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, gelecek yaz Erling Haaland'ı takımda tutmalarının zor olacağını itiraf etti.Real Madrid, Manchester United, Manchester City gibi kulüplerle anılan Haaland'ın serbest kalma maddesinin gelecek yaz transfer döneminde aktif hale geleceği biliniyor. Konuyla ilgili Welt am Sonntag'a konuşan Watzke, "Elbette Haaland'ı tutmak zor olacak. Ancak, tamamen gidecek gibi düşünmemek gerekiyor. En iyi oyuncularımızı takımda tutmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.Watzke, "Eğer Haaland giderse yeniden üst düzey bir forveti kadromuza katacak kadar özgüvene sahibiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.