Watzke: "Haaland kesin gidecek demek yanlış"

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Erling Haaland'ın transferiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Watzke: 'Haaland kesin gidecek demek yanlış'
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20 Eylül 2021 18:24
Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, gelecek yaz Erling Haaland'ı takımda tutmalarının zor olacağını itiraf etti.

Real Madrid, Manchester United, Manchester City gibi kulüplerle anılan Haaland'ın serbest kalma maddesinin gelecek yaz transfer döneminde aktif hale geleceği biliniyor. Konuyla ilgili Welt am Sonntag'a konuşan Watzke, "Elbette Haaland'ı tutmak zor olacak. Ancak, tamamen gidecek gibi düşünmemek gerekiyor. En iyi oyuncularımızı takımda tutmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Watzke, "Eğer Haaland giderse yeniden üst düzey bir forveti kadromuza katacak kadar özgüvene sahibiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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