Watzke: 'Haaland gidecek ama şimdi değil'

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Erling Haaland ile ilgili gelen sorulara tepki gösterdi.



Sport1'e konuşan Watzke, Erling Haaland'ın 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin gerçek olup olmadığına dair gelen soruya, "Haaland'ın bu yaz gidip gitmeyeceğine henüz karar vermedik. Ayrıca, bu maddenin var olup olmadığına dair bir yorum yapmam. Hayatımda bir oyuncunun sözleşmesinin içeriğiyle ilgili hiçbir zaman konuşmadım." ifadelerini kullandı.



"TAŞ KAFA DEĞİLSENİZ BUNU GÖRÜRSÜNÜZ"



2012'den bu yana Dortmund'un sözleşme yaptığı futbolculara çıkış maddesi koydurmadığının hatırlatılması üzerine Watzke, "Bu hayatta taş üstüne yazılan ne var ki? Eğer taş kafa değilseniz dünyanın değiştiğini görürsünüz. 9 yılda her şey çok değişti. Bugün bir daha asla Dortmund oyuncusunun sözleşmesinde çıkış maddesi olmayacak diyemem. 9 yıl içinde bu tip şeylerin değişmesi hayatla alakalı biraz da. Her şey değişir." cevabını verdi.



"LEWA'YI DA BİZ BULUP ÇIKARDIK"



Watzke, "Haaland bir gün dünyanın en büyük kulüplerinden biri için oynayacak. Ancak bence buna daha zamanı var." dedi.



"Kimse merak etmesin. Haaland'ın yerine de çok iyi bir golcü buluruz." diyen Watzke, "Unutulmasın ki Lewandowski'yi Lech Poznan'dan getirip bulan bizdik. Bayern'e gitmeden önce 4 yıl boyunca Dortmund forması giydi. Dortmundlular bize güvensin. Yine dünya çapında bir yetenek bulacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



