Watzke: 'Erling Haaland kalacak!'

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Erling Braut Haaland'ın transfer durumuyla ilgili konuştu.



BBC Sport'a konuşan Watzke, "Koronavirüs pandemisinden önce kulübümüzün 1 euro bile borcu yoktu. Sıfır. Çok rahat bir konumdaydık. Oyuncu satmaya hiç ihtiyacımız yoktu. Bu çok önemli. Dünyanın en zengin kulüpleri bile bizden oyuncu isterken iki ihtimal olduğunu biliyordu. Ben bu transfer olmaz diyorsam olmazdı. Diğer ihtimalde ise söylediğimiz fiyatı vermek zorundaydılar. Bu fiyatı düşüremeyeceklerinin farkındaydılar." dedi.



Dortmund CEO'su, "Biz her zaman çok açığız. Her zaman dürüstüz." ifadelerini kullandı.



"ERLING HAALAND KALACAK!"



Watzke, "Artık Haaland söylentilerinden bıktım usandım. Geçen yaz bütün İngiliz basını 'Jadon Sancho Manchester United'da oynayacak' dedi. Sonra Dortmund'da oynamaya devam etti. Şİmdi Haaland için 'Real Madrid'de oynayacak, şu kulüpte bu kulüpte oynayacak' diyorlar. Ben 1 Eylül'de hangi kulüpte oynayacağını biliyorum. Zannediyorum, söylemem gereken tek şey de bu." diyerek sözlerini sürdürdü.



Mino Raiola'nın İspanya ziyaretiyle ilgili çıkan haberler hakkında görüşü sorulan Watzke, "Mino çok özel biri. Oyuncusu için en iyi sözleşmeyi yapmak istiyor. İşler böyle yürür. Ben Mino'yu çok iyi tanırım. Mino da beni çok iyi tanır. İkimiz de ne istediğimizi çok iyi biliyoruz." cevabını verdi.



"PEP 5 YILDA 1 MİLYAR EURO HARCADI"



Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Manchester City hakkında görüşü sorulan Watzke, "Pep Guardiola'nın Manchester City'deki son 5 yılına bakın. Manchester City transfere 1 milyar euro para harcamış. 5 yılda 1 milyar euro! Bunu futbol dünyasında kim yapabilir! Pep Guardiola, bu kadar para harcadıktan sonra başka kulüpleri eleştiremez." sözleriyle yanıtladı.



"BELKİ DE BİZ DE BAŞARABİLİRİZ"



Watzke, "İlk maçtan önce Manchester City'e karşı şansımızın yüzde 10 olduğunu düşünüyorum. Bence deplasmandaki maçtan sonra ihtimaller arttı. Şimdi daha iyi bir yüzdemiz var. Manchester City, çeyrek finalde 3 kez başarısız olmuş bir takım. Belki de başarabiliriz. Pep Guardiola'yı da iyi tanıyorum. Dünyanın en iyilerinden biri ve Manchester City'de bu kadar çok para harcadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



