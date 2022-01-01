Watkins: 'Hep bu anı bekledim'

İngiltere'ye Hollanda karşısında galibiyet golünü atan Ollie Watkins, maçın ardından konuştu.



Watkins, "İnanılmaz! Haftalardır bu anı bekliyordum. Bugün bulunduğum noktaya gelmek için çok çalıştım. Bu fırsatı yakaladım ve değerlendirdim." ifadelerini kullandı.



Attığı golle ilgili konuşan İngiliz yıldız, "Top alt köşeye gittiğinde hayatımdaki en güzel duyguyu yaşadım." dedi.



Hollanda karşısında sonradan oyuna dahil olan ve takımına finali getiren golü atan Watkins, maçın oyuncusu seçildi.



