Watford'un aklı fikri Josef'te!

İLGİLİ VİDEO

Premier Lig ekibipeşini bir türlü bırakmıyor. Uzun süredir Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi, yeni bir teklifle Sarı- Lacivertli yönetimin kapısını çaldı.Yönetim de bu teklifi Cocu'ya iletti. Hollandalı çalıştırıcı, Sambacı yıldızın satılmamasını istemiyor..Daha önce Watford'un Josef de Souza için Fenerbahçe Yönetimi'ne 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ileri sürülmüştü.Çalışkanlığıyla F.Bahçe taraftarının gönlünde taht kuran Josef, bu sezon 31 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asist üretti..