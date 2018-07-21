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Watford'un aklı fikri Josef'te!

İngiliz temsilcisi Watford, Brezilyalı yıldızı için Fenerbahçe'ye yeni bir teklif daha yaptı. Cocu onun gitmesini istemiyor.

Kaynak: Takvim
Watford'un aklı fikri Josef'te!
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21 Temmuz 2018 07:33
Premier Lig ekibi Watford, Josef de Souza'nın peşini bir türlü bırakmıyor. Uzun süredir Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi, yeni bir teklifle Sarı- Lacivertli yönetimin kapısını çaldı.

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Yönetim de bu teklifi Cocu'ya iletti. Hollandalı çalıştırıcı, Sambacı yıldızın satılmamasını istemiyor..

Daha önce Watford'un Josef de Souza için Fenerbahçe Yönetimi'ne 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ileri sürülmüştü.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRA BİTİYOR

Çalışkanlığıyla F.Bahçe taraftarının gönlünde taht kuran Josef, bu sezon 31 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asist üretti..



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