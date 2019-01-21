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Watford'dan Galatasaray'a öneri: "İsterseniz..."

Watford'da forma giyen 21 yaşındaki hücumcu Adalberto Penaranda'nın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği öğrenildi.

Kaynak: Haberturk
Watford'dan Galatasaray'a öneri: 'İsterseniz...'
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21 Ocak 2019 10:11
Galatasaray'ın gündemine İngiltere'den sürpriz bir isim geldi.

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan ve bu ay başında iyileşerek sahalara dönen Adalberto Penaranda'nın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği öğrenildi.

Avrupa'ya Udinese ile adım atan, Granada'da gösterdiği performansın ardından aynı ailenin sahibi olduğu Premier Lig ekiplerinden Watford'un yolunu tutan Penaranda, Ocak 2018'de ağır bir sakatlık geçirmiş ve yaklaşık 150 gün sahalardan uzak kalmıştı. Bu ay başında sakatlığını atlatan 21 yaşındaki futbolcu, FA Cup'taki Woking maçına 11'de başladı ve 72 dakika süre aldı.

Hücumun hemen hemen her bölgesinde forma giyebilen genç futbolcunun kulübündeki şişkin kadro nedeniyle kiralanacağı öğrenilirken menajeri Penaranda'yı Galatasaray'a önerdi.

Meksika'dan Club America'nın da peşinde olduğu futbolcu için Fatih Terim'in raporunun beklendiği öne sürüldü.

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