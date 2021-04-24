Watford, Premier Lig'e geri döndü

İngiltere Premier Lig'e Norwich'ten sonra yükselen 2. takım da belli oldu.



Championship'in 44. haftasında evinde ağırladığı Millwall'ı 1-0 yenen Watford, 1 sezonun ardından tekrar Premier Lig'e döndü.



Böylece geçen sezon küme düşen Norwich ve Watford birlikte tekrar Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.



PLAY-OFF POTASI



Öte yandan Premier Lig'e yükselmek için play-off mücadelesi oynayacak takımlar da büyük ölçüde netleşti.



Kalan 2 haftada büyük bir mucize yaşanmazsa Brentford, Bournemouth, Barnsley ve Swansea, Premier Lig'e son bileti almak için mücadele verecek.



