Watford küme düştü, Fenerbahçe yıkıldı

Watford, Championship'e düşünce Ozan'ı satın alma zorunluluğu ortadan kalktı. Bu nedenle sarı-lacivertli kulüp, önemli bir gelirden oldu.



Premier Lig'deki Watford macerası iyi geçmeyen ve devre arasında Fenerbahçe'ye geri gönderilen Ozan Tufan'ın durumu netlik kazandı. İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Watford ligde kalmayı başarsaydı 7 milyon Euro ödeyerek Ozan Tufan'ı zorunlu olarak kadrosuna katacaktı. Watford'un son oynanan maçta küme düşmesiyle satın alma opsiyonu da ortadan kalkmış oldu. Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon için takımda düşünülmüyor.





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