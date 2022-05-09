Watford küme düştü, Fenerbahçe yıkıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un küme düşmesi kesinleşince Ozan Tufan transferinde koyulan zorunlu satın alma maddesi iptal olmuş oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Watford küme düştü, Fenerbahçe yıkıldı
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09 Mayıs 2022 11:52
Watford, Championship'e düşünce Ozan'ı satın alma zorunluluğu ortadan kalktı. Bu nedenle sarı-lacivertli kulüp, önemli bir gelirden oldu.

Premier Lig'deki Watford macerası iyi geçmeyen ve devre arasında Fenerbahçe'ye geri gönderilen Ozan Tufan'ın durumu netlik kazandı. İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Watford ligde kalmayı başarsaydı 7 milyon Euro ödeyerek Ozan Tufan'ı zorunlu olarak kadrosuna katacaktı. Watford'un son oynanan maçta küme düşmesiyle satın alma opsiyonu da ortadan kalkmış oldu. Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon için takımda düşünülmüyor.

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