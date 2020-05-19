İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un formasını giyen, nefes darlığı çeken çocuğunu tehlikeye atmak istemediği için antrenmanlara çıkmayacağını belirtti.Watford'un kaptanlığını da yapan 31 yaşındaki oyuncu katıldığı bir Youtube programında, "" ifadelerini kullandı.Deeney, bu kararını kulübüne de bildirdiğini sözlerine ekledi.Premier Lig'de kulüpler bu hafta itibarıyla küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamayı, oy birliğiyle kabul etmişti.İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti.