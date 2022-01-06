Watford'dan Ozan Tufan talebi

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Ancak Ada'da umduğunu bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, sadece 7 maçta forma giydi.
İngiliz basını Ozan'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini yazdı. Watford'un elinde Ozan'ın forma giyebildiği bölgede Louza, Sissoko, Etebo, Cleverly, Kucka ve Gosling ile beraber 7 oyuncu bulunuyor.
OPSİYONU KULLANILMAYACAK!
İngiliz kulübünün Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı geri almasını talep edeceği, eğer kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ifade edildi.
İngiliz basını Ozan'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini yazdı. Watford'un elinde Ozan'ın forma giyebildiği bölgede Louza, Sissoko, Etebo, Cleverly, Kucka ve Gosling ile beraber 7 oyuncu bulunuyor.
OPSİYONU KULLANILMAYACAK!
İngiliz kulübünün Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı geri almasını talep edeceği, eğer kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ifade edildi.