Watford'dan Ozan Tufan talebi

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Tufan'ın geri alınması için talepte bulunacağı ifade edildi.

, Fotoğraf; Watfordfc.com
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Watford'dan Ozan Tufan talebi
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06 Ocak 2022 10:32
İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Ancak Ada'da umduğunu bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, sadece 7 maçta forma giydi.

İngiliz basını Ozan'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini yazdı. Watford'un elinde Ozan'ın forma giyebildiği bölgede Louza, Sissoko, Etebo, Cleverly, Kucka ve Gosling ile beraber 7 oyuncu bulunuyor.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK!

İngiliz kulübünün Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı geri almasını talep edeceği, eğer kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ifade edildi.




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