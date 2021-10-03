Watford'da Ozan Tufan'ın hocası gönderildi

Ozan Tufan'ın formasını giydiği Premier Lig ekibi Watford, Xisco Munoz ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Watford'da Ozan Tufan'ın hocası gönderildi
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03 Ekim 2021 12:59
Premier Lig ekiplerinden Watford'da teknik direktör Xisco Munoz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Ligde 7 haftada 7 puan alabilen Watford sol olarak Leeds United deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönmüştü.

Watford formasını ligde iki kez giyen Ozan Tufan, Leeds maçına ilk 11'de başlarken 59 dakia sahada kalmıştı.


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