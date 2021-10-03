Watford'da Ozan Tufan'ın hocası gönderildi

Premier Lig ekiplerinden Watford'da teknik direktör Xisco Munoz ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Ligde 7 haftada 7 puan alabilen Watford sol olarak Leeds United deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönmüştü.
Watford formasını ligde iki kez giyen Ozan Tufan, Leeds maçına ilk 11'de başlarken 59 dakia sahada kalmıştı.
Ligde 7 haftada 7 puan alabilen Watford sol olarak Leeds United deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönmüştü.
Watford formasını ligde iki kez giyen Ozan Tufan, Leeds maçına ilk 11'de başlarken 59 dakia sahada kalmıştı.