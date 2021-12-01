Watford - Chelsea maçı durdu!

Watford ile Chelsea'nin karşılaştığı maç, bir taraftarın rahatsızlanması nedeniyle durdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Watford - Chelsea maçı durdu!
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01 Aralık 2021 22:58
İngiltere Premier Lig'de Watford'un Chelsea'yi konuk ettiği karşılaşmada Chelsea tribününde bir taraftar rahatsızlandı ve maç 13. dakikada durdu.

Mücadelenin hakemleri ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti, maça ara verildi.

Rahatsızlanan taraftara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kalp krizi geçiren taraftar, hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi.

Müsabaka, 13. dakikadan itibaren tekrar başladı.

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