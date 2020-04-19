Waterloo kasabası yakınları (18 Nisan Kim Milyoner Olmak İster)

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşamki etabında çıkan sorulardan biri de, "Napolyon Bonapart'ın son kez savaştığı ve yenildiği Waterloo Savaşı günümüzde hangi ülkelerdeki Waterloo kasabası yakınlarında gerçeşmiştir" oldu.

19 Nisan 2020 09:25
Waterloo kasabası yakınları (18 Nisan Kim Milyoner Olmak İster)
Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan 2020 Cumartesi bölümünde çıkan sorulardan biri de, "Napolyon Bonapart'ın son kez savaştığı ve yenildiği Waterloo Savaşı günümüzde hangi ülkelerdeki Waterloo kasabası yakınlarında gerçeşmiştir" oldu.

Sorunun cevap şıkları şöyle:
İngiltere 
İskoçya
Belçika
Fransa

Doğru cevap ise şöyle:

C

WATERLOO SAVAŞI

Waterloo Muharebesi veya Waterloo Savaşı; 16-18 Haziran 1815 tarihlerinde gerçekleşen, Fransa İmparatoru Napolyon'un mutlak yenilgisiyle sonuçlanan ve Avrupalı güçler arasında 23 yıldır süren silahlı mücadelenin (Fransız Devrim Savaşları ve Napolyon Savaşları) sonunu getiren muharebe. Fransızcada Mont-Saint-Jean Muharebesi olarak da bilinir. Muharebe İngiltere-Prusya ittifakı ile Fransa arasında, Belçika'nın Waterloo kasabası yakınlarında gerçekleşmiştir.




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