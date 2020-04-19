Waterloo kasabası yakınları (18 Nisan Kim Milyoner Olmak İster)

Kim Milyoner Olmak İster 18 Nisan 2020 Cumartesi bölümünde çıkan sorulardan biri de, "Napolyon Bonapart'ın son kez savaştığı ve yenildiği Waterloo Savaşı günümüzde hangi ülkelerdeki Waterloo kasabası yakınlarında gerçeşmiştir" oldu.İngiltereİskoçyaBelçikaFransaWaterloo Muharebesi veya Waterloo Savaşı; 16-18 Haziran 1815 tarihlerinde gerçekleşen, Fransa İmparatoru Napolyon'un mutlak yenilgisiyle sonuçlanan ve Avrupalı güçler arasında 23 yıldır süren silahlı mücadelenin (Fransız Devrim Savaşları ve Napolyon Savaşları) sonunu getiren muharebe. Fransızcada Mont-Saint-Jean Muharebesi olarak da bilinir. Muharebe İngiltere-Prusya ittifakı ile Fransa arasında, Belçika'nın Waterloo kasabası yakınlarında gerçekleşmiştir.