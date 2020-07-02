Watch Dogs: Legion hakkında şaşırtan bilgiler geldi!

10 Eylül tarihinde Ubisoft tarafından düzenlenen Ubisoft Play Etkinliği kapsamında geliştirilen oyunlar hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

10 Eylül tarihinde Ubisoft tarafından düzenlenen Ubisoft Play Etkinliği kapsamında geliştirilen oyunlar hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Bu oyunlardan biri de, Watch Dogs: Legion oldu. Yeni Watch Dogs: Legion'da ilk oyunda karşımıza çıkan Aiden Pearce oynanabilir karakter olacak.

Watch Dogs: Legion hakkında yeni bilgiler açıklandı!

Yeni oyunda, ilk karakterimizi görmek biraz duygusal bir durum oldu. Aynı zamanda Aiden Pearce karakterinin, Legion'da çok daha yaşlı hali karşımıza çıkıyor. Oynanabilir karakter olarak gelen Aiden, ilerleyen dönemlerde gelecek bir Season Pass ile oyuna dahil olacak. Stanalone ek paketi ile birlikte kendine has bir senaryosu da bulunacak.

WD: Legion 29 Ekim'de PC, Stadia, PS4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Ayrıca ilerleyen tarihlerde PS5 ve Xbox Series X için de piyasaya sürülecek.

Kaynak: shiftdelete

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