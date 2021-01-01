Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Washington Wizards'ın üst üste altıncı maçı ertelendi!

NBA, Washington Wizards ile Milwaukee Bucks arasında bu gece Milwaukee'de oynanması planlanan maçın ertelendiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Washington Wizards ile Milwaukee Bucks arasında bu gece Milwaukee'de oynanması planlanan maçın ertelendiğini duyurdu.

Bu ertelenen maç, 11 Ocak'tan beri oynamayan Wizards için arka arkaya ertelenen altıncı maç oldu. Washington ekibine Çarşamba günü antrenman yapma izni verilmiş olsa da, halen ligin zorunlu kıldığı yeterli sağlıklı oyuncu sayısına sahip olmadığı kaydedildi.

Deni Avdija, Davis Bertans, Troy Brown, Rui Hachimura, Ish Smith ve Moritz Wagner, NBA'in sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle, Thomas Bryant (çapraz bağ) ve Russell Westbrook (kuadriseps) ise sakatlıkları nedeniyle kadro dışı kalmış durumdalar. Bu, Wizards kadrosunda oynamaya uygun olan yalnızca sekiz oyuncu bırakıyor.

NBA'in duyurusuna göre maçın ertelenme sebebi, Wizards için müsait olmayan oyuncuların sayısı, kadrodaki oyuncuları etkileyen temas takibi ve kulübün antrenman yapmaya uzun süre ara vermesi olarak gösterildi.

Washington'ın takvimindeki bir sonraki maç, Pazar günü San Antonio Spurs'e karşı olacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal