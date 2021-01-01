Washington Wizards'ın üst üste altıncı maçı ertelendi!

NBA, Washington Wizards ile Milwaukee Bucks arasında bu gece Milwaukee'de oynanması planlanan maçın ertelendiğini duyurdu.



Bu ertelenen maç, 11 Ocak'tan beri oynamayan Wizards için arka arkaya ertelenen altıncı maç oldu. Washington ekibine Çarşamba günü antrenman yapma izni verilmiş olsa da, halen ligin zorunlu kıldığı yeterli sağlıklı oyuncu sayısına sahip olmadığı kaydedildi.



Deni Avdija, Davis Bertans, Troy Brown, Rui Hachimura, Ish Smith ve Moritz Wagner, NBA'in sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle, Thomas Bryant (çapraz bağ) ve Russell Westbrook (kuadriseps) ise sakatlıkları nedeniyle kadro dışı kalmış durumdalar. Bu, Wizards kadrosunda oynamaya uygun olan yalnızca sekiz oyuncu bırakıyor.



NBA'in duyurusuna göre maçın ertelenme sebebi, Wizards için müsait olmayan oyuncuların sayısı, kadrodaki oyuncuları etkileyen temas takibi ve kulübün antrenman yapmaya uzun süre ara vermesi olarak gösterildi.



Washington'ın takvimindeki bir sonraki maç, Pazar günü San Antonio Spurs'e karşı olacak.



