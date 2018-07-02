Washington Wizards'ın büyük DeMarcus Cousins planı!

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Washington Wiards'ın DeMarcus Cousins'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.The Ringer'dan Kevin O'Connor'ın haberine göre; Cousins ile eski takım arkadaşı John Wall'un ilgilendiği ve anlaşmanın mümkün olduğu belirtildi. DeMarcus Cousins'ın Wizards fikrine sıcak baktığı ve transferin 'sign and trade' ile mümmkün olabileceği ifade edildi.Wizards'ın DeMarcus Cousins'a alternatif olarak Phoenix Suns'tan Alex Len'i düşündüğü kaydedildi.Öte yandan, DeMarcus Cousins ile Wizards dışında Los Angeles Lakers ile eski takımı New Orleans Pelicans'ın yakından ilgilendiği notu düşüldü.