Washington: "Draymond 20-30 yıl önce bunları yapsa, hastanelik olurdu"

NBA'in eski All-Star oyuncularından Kermit Washington, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in 90lı yıllarda kimseye tokat atmayacağını, çünkü bunun "iki haftada hastaneye yatmasıyla sonuçlanacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Washington: 'Draymond 20-30 yıl önce bunları yapsa, hastanelik olurdu'
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20 Aralık 2023 14:00
Son güncelleme 20 Aralık 2023 14:05
NBA'in eski All-Star oyuncularından Kermit Washington, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in 90lı yıllarda kimseye tokat atmayacağını, çünkü bunun "iki haftada hastaneye yatmasıyla sonuçlanacağını" söyledi.

Washington yakın zamanda Fox Sports'tan Ryan Verneuille ile yaptığı bir röportajda Green'le alakalı disiplin sorunlarına ilişkin bakış açısını paylaştı.

Oynadığı dönemde sergilediği fiziksel oyun tarzıyla tanınan Washington, Green'in 20 ila 30 yıl önce NBA'de oynaması durumunda böyle bir davranışta bulunacağından şüphe duyduğunu ifade etti:

"Draymond Green bunları 20, 30 yıl önce yapamazdı. Dürüst olalım, iyi bir oyuncu. Ve çok iyi bir takımda iyi bir oyuncu. Ama buna cesaret edemezdi. Yani o dönemde o kadar sert adamlar vardı ki.

O zamanlar Seattle'a bakın, Lonnie Shelton ve Paul Silas vardı, Truck Robinson vardı, Clifford Ray vardı, her takımda resmen bir kabadayı vardı, yani herhangi birine tokat atma şansı olmazdı.

İki haftada bir hastanelik olurdu. Ancak hiyerarşi sırasının farklı olduğunu anlayacak kadar akıllı da olurdu. Millet artık milyonlarca dolar kazanıyor. Takımdan uzaklaştırılıp 200-300 bin dolar kaybetmek istemiyorlar."

Eski oyuncu ve koç Rudy Tomjanovich'e 1977 yılında oynanan bir karşılaşmada yumruk atarak yüzünde büyük hasar oluşmasına neden olmasıyla tanınan Washington, bahsettiği dönemde ligin bir parçasıydı ve fiziksel oyunuyla tanınıyordu.

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