Warriors'ın Draft hakkı için, "ilginç" teklifler gelmiş!

Golden State Warriors'ın, 2020 NBA Draftı için elinde bulundurduğu 2 numaralı seçim için, şimdiden "ilginç" teklifler aldığı bildirildi.



Warriors'ın, Draft'ta bu 2 numaralı seçim hakkıyla ne yapmayı planladığına dair nihai bir kararı henüz vermedikleri belirtilmişti.



Şu anda muhtemel görünen şeyin, en iyi şampiyonluk yarışmacısı olma şanslarını daha da artıracak, elit seviyede bir oyuncu elde etmek için takas yapmak olduğu biliniyor.



ESPN'den Brian Windhorst, "The Jump" programının son bölümünde şunları açıkladı:



"Golden State'in Draft'ta aşağı sıralara inme konusunda kesinlikle tartışmaları olmuştu. Bana anlatılanlara göre, kendilerine bazı ilginç paketler teklif edilmiş, ancak henüz cazip gelen hiçbir şey mevcut değil."



2020 NBA Draftı, 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek.



