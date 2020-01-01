Warriors'a göre Wiggins, kadronun ana dört oyuncusundan biri!

Golden State Warriors'ın, Andrew Wiggins'i 2020-21 sezonu için temel dört oyuncusundan biri olarak gördüğü bildirildi.



Warriors genel menajeri ve başkanı Bob Myers, Wiggins'i Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'in yanında şimdilik 'çekirdek dörtlü' oyuncusundan biri olarak adlandırdı.



Myers, The Athletic'den Tim Kawakami'ye şu açıklamaları yaptı:



"Birkaç hafta içinde bu bölgemizdeki bubble'a gireceğiz ve dört ana adamımızın beraber nasıl oynadıklarını izleyeceğiz - ve bunların arasında Wiggins de var. Beraber nasıl olacaklar? Kimse henüz görmedi. Ben de görmedim, siz de görmediniz, hiçbir koç görmedi ve oyuncular da hissetmedi. Dolayısıyla, ilerlememiz için, sahip olduğumuz şeyi ve bunun nasıl olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor.



"Nasıl olduğunu biliyorum dersem, yalan olur. Bazı fikirlerim var... ama onu izlememiz gerekiyor ve bu yüzden birazını dahi görmek için, Eylül ve Ekim başlarındaki haftalar konusunda heyecanlıyım."



Warriors, normal sezonu NBA'deki en kötü dereceyle (15-50) tamamlamıştı, ancak önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışmacısı takımlardan biri olmaları bekleniyor.



Wiggins, Warriors ile oynadığı 12 maçta 19.4 sayı ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



