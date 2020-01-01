Warriors'a göre Edwards, "takımın yüzü olmaya evrilebilir"

Golden State Warriors'ın, NBA Draftı'nın yıldız adayı Anthony Edwards'ın "takımın yüzü olmaya evrilebileceğine" inandığı iddia edildi.



San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau'ya göre Warriors'ın, 2020 NBA Draftı'nda sahip olduğu 2'nci seçim hakkıyla Edwards'ı seçebileceği söylendi ve ekibin Edwards'ı, "takımın yüzü olmaya evrilebilecek" bir oyuncu olarak gördüğü belirtildi.



Letourneau, raporunda şu ifadeleri kullandı:



"Warriors'ın, Edwards'a doğru bir ortama yerleştirildiği takdirde, bir takımın yüzüne ve çok yıllı bir All-Star'a dönüşebilecek biri olarak gördüğüne inanılıyor. Lig kaynaklarına göre, Minnesota onu 1 numarada pas geçerse, Golden State muhtemelen 2'nci sıradan Edwards'ı alabilir."



Edwards'ın, 18 Kasım'da gerçekleşecek olan 2020 NBA Draftı'nda ilk 3'e girmesi bekleniyor.



