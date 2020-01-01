Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Warriors'a göre Edwards, "takımın yüzü olmaya evrilebilir"

Golden State Warriors'ın, NBA Draftı'nın yıldız adayı Anthony Edwards'ın "takımın yüzü olmaya evrilebileceğine" inandığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Golden State Warriors'ın, NBA Draftı'nın yıldız adayı Anthony Edwards'ın "takımın yüzü olmaya evrilebileceğine" inandığı iddia edildi.

San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau'ya göre Warriors'ın, 2020 NBA Draftı'nda sahip olduğu 2'nci seçim hakkıyla Edwards'ı seçebileceği söylendi ve ekibin Edwards'ı, "takımın yüzü olmaya evrilebilecek" bir oyuncu olarak gördüğü belirtildi.

Letourneau, raporunda şu ifadeleri kullandı:

"Warriors'ın, Edwards'a doğru bir ortama yerleştirildiği takdirde, bir takımın yüzüne ve çok yıllı bir All-Star'a dönüşebilecek biri olarak gördüğüne inanılıyor. Lig kaynaklarına göre, Minnesota onu 1 numarada pas geçerse, Golden State muhtemelen 2'nci sıradan Edwards'ı alabilir."

Edwards'ın, 18 Kasım'da gerçekleşecek olan 2020 NBA Draftı'nda ilk 3'e girmesi bekleniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal