ESPN'den Jonathan Givony, Golden State Warriors'ın yüksek sıra draft hakkı karşılığında Jonathan Kuminga'yı takaslamak istediğini öne sürdü.



Şimdiye dek istikrarsız süreler almış olan Kuminga'nın, Warriors'ın bu dakikaları gelecek sezon artırmaması durumunda takas edilmeye sıcak baktığı bildirildi.



Kuminga, Warriors'ın kısa vadede şampiyonluk penceresini olabildiğince açık tutmaya odaklanmasının yanı sıra karmaşık hücum sisteminin de etkisiyle, bariz yeteneğine rağmen kendini beklenen şekilde kanıtlayamamıştı.



Warriors'ın ayrıca olası bir takas paketine, 2023 NBA Draftı'nda sahip olduğu 19 numaralı seçimi de ekleyebileceği düşünülüyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ