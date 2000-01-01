Warriors yönetim kurulu başkanı, koronavirüs için 2015 yüzüğünü satıyor!

Golden State Warriors ortak yönetim kurulu başkanı Peter Guber, 2015 NBA şampiyonluk yüzüğünü, Fanatics ile ortaklaşa yapılan bir fon sağlama çabasının bir parçası olarak açık artırma için hazırlıyor.



Başlangıç teklifi 50 bin dolar olan yüzüğün değeri, şimdi 65 bin dolara çıkmış durumda.



Guber, açık artırmayı duyururken, şunları söyledi:



"Bu ülkede ne kadar ihtiyaç olduğunu biliyorum. Ve kaç kişinin acı çektiğini de. Ve tanıdığım insanlar da dahil. Bu yüzden benim için önemli. Arkadaşlar, iş arkadaşları ve tanımadığım insanların acılarını biliyorum. Ve onlara yardım etmek istiyorum."



Bu açık artırma ile toplanan paranın yüzde 100'ü doğrudan Feeding America, Wheels On Wheels, World Central Kitchen ve No Kid Hungry vakıflarına gidecek.



Warriors, Stephen Curry döneminin ilk şampiyonluğunu, 2015 Finalleri'nde Cleveland Cavaliers'ı altı maçta yenerek kazanmıştı.



