"Warriors, yıllardır Giannis'e teklif yapmaya hazırlanıyor" iddiası!

Golden State Warriors'ın, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee'den ayrılmak istediğine karar vermesi durumunda, MVP oyuncuya teklif vermek için "yıllarca hazırlandığı" iddia edildi.



San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau'ya göre, Warriors, Giannis için mega bir anlaşma yapmak için varlıklara ve esnekliğe sahip olduklarına inanıyor:



"Giannis Antetokounmpo'nun bir Warriors forması giyme olasılığını hayal ediyor musunuz? NBA'in askıya alınması, bunun gerçeğe dönüşme olasılığını artırdı.



Bir lig kaynağına göre, Warriors yıllardır Antetokounmpo için teklif yapmaya hazırlanıyor. Genel menajer Bob Myers, uzun vadeli büyük bir dönem için bir rota çizmek adına bir ekibin hem kadrosu hem de gelecekteki varlıkları açısından esnekliğini sürdürmesi gerektiğini biliyor.



Şimdi, Antetokounmpo'nun Milwaukee ile uzatma kontratını imzalayıp imzalamadığını görmek için beklerken, Golden State, Antetokounmpo'nun müsait olması durumunda, Bucks genel menajeri Jon Horst ile telefona görüşmesi yapmak için yeterince varlık stokladığını düşünüyor."



Curry'nin, geçtiğimiz aylarda Bucks ile oynanan bir maçtan sonra, Giannis'e "Hadi yapalım şu işi" dediği görülmüştü.



