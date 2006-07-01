Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Warriors, yeni alternatif formasıyla Oakland'ı onurlandırıyor!

Golden State Warriors, yaklaşan 2020-21 sezonu için yeni "City Edition" formalarıyla Oakland'a saygılarını sundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors, yaklaşan 2020-21 sezonu için yeni "City Edition" formalarıyla Oakland'a saygılarını sundu.

Golden State'in geçmişten ilham alan formaları, göğüs kısmında eski şehrini ve yanlarda eski sloganları "We Believe"i gösteriyor.

Bu ifade, Warriors'ın 2006-07 sezonunda, sekizinci sırada yer alarak, playoffların ilk turunda birinci sırada yer alan Dallas Mavericks'i alt ettiği playoff koşusunu temsil ediyor.

Warriors başkanı ve baş operasyon sorumlusu Rick Welts, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Oakland sonsuza kadar bu ekibin kimliğinin bir parçası olacak. 'Oakland Forever' sezonu, Rakuten ile ortaklaşa, Oakland'daki bağlarımızı ve etkimizi, toplum çabaları, eğitimde eşitliği geliştirme ve sağlık ve zindelik kaynaklarına güvenli erişim sağlama ile derinleştirecek."

Golden State, 1997-2010 yılları arasında benzer bir lacivert forma giymişti. 1971'den beri, Warriors ev maçlarının çoğunu Oakland'daki Oracle Arena'da oynamıştı.

Ekip geçtiğimiz sezon San Francisco'da yeni inşa edilen Chase Center'a taşınmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal