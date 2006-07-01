Warriors, yeni alternatif formasıyla Oakland'ı onurlandırıyor!

Oakland is and will always be a part of our team's identity.



"Oakland Forever," presented by @Rakuten, is a nod to the We Believe era and its turning point in Oakland's basketball history.



To honor the Town, we partnered with Nike to put a spin on these classic uniforms. pic.twitter.com/d7nUAJLbzM



— Golden State Warriors (@warriors) November 2, 2020

Golden State Warriors, yaklaşan 2020-21 sezonu için yeni "City Edition" formalarıyla Oakland'a saygılarını sundu.Golden State'in geçmişten ilham alan formaları, göğüs kısmında eski şehrini ve yanlarda eski sloganları "We Believe"i gösteriyor.Bu ifade, Warriors'ın 2006-07 sezonunda, sekizinci sırada yer alarak, playoffların ilk turunda birinci sırada yer alan Dallas Mavericks'i alt ettiği playoff koşusunu temsil ediyor.Warriors başkanı ve baş operasyon sorumlusu Rick Welts, yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Oakland sonsuza kadar bu ekibin kimliğinin bir parçası olacak. 'Oakland Forever' sezonu, Rakuten ile ortaklaşa, Oakland'daki bağlarımızı ve etkimizi, toplum çabaları, eğitimde eşitliği geliştirme ve sağlık ve zindelik kaynaklarına güvenli erişim sağlama ile derinleştirecek."Golden State, 1997-2010 yılları arasında benzer bir lacivert forma giymişti. 1971'den beri, Warriors ev maçlarının çoğunu Oakland'daki Oracle Arena'da oynamıştı.Ekip geçtiğimiz sezon San Francisco'da yeni inşa edilen Chase Center'a taşınmıştı.