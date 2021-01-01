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"Warriors, Wiseman ile 7. sıra Draft hakkını takaslayabilir" iddiası!

Golden State Warriors'ın James Wiseman ve yedinci sıradaki Draft hakkını takas etmeye çalışacağına dair 'yaygın bir beklenti' olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın James Wiseman ve yedinci sıradaki Draft hakkını takas etmeye çalışacağına dair 'yaygın bir beklenti' olduğu iddia edildi.

Warriors, 2020'de ikinci sıra Draft hakkını Wiseman'da kullandıktan sonra, bu yılki Draft Lotaryası'ndan 7 ve 14 numaralı seçimlerle ayrılmıştı.

The Athletic'den John Hollinger, konuyla ilgili "Warriors'ın 7 numarayı ve Wiseman'ı özellikle kadroda daha hızlı yükseltmeler aramak için kullanacağına dair yaygın bir beklenti var. İzlenecek bir isim ise Pascal Siakam." ifadelerini kullandı.

İstikrarsız bir çaylak sezonu geçirmiş olan Wiseman'ın Golden State'in hücumunda yakaladığı uyum, zaman zaman oldukça sorgulanmıştı.


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