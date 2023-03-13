Warriors, Wiggins'in bu sezon döneceğini umuyor

Golden State Warriors'ın, "bir basketbol maçından çok daha önemli bir durumla uğraştığı" söylenen Andrew Wiggins'in bu sezon geri dönmesini "umduğu" bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Warriors, Wiggins'in bu sezon döneceğini umuyor
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13 Mart 2023 11:43
Golden State Warriors'ın, "bir basketbol maçından çok daha önemli bir durumla uğraştığı" söylenen Andrew Wiggins'in bu sezon geri dönmesini "umduğu" bildirildi.

Koç Steve Kerr ve Warriors, 13 Şubat'tan beri bir aile meselesiyle uğraştığından ötürü forma giyemeyen Wiggins'in bu sezon geri dönebileceğini umuyor:

"Umudumuz bu yönde. Ama gerçekten, rapor edilecek bir şey yok. Konuştuğumuz gibi, bir basketbol maçından çok daha önemli bir şeyle uğraştığı için ona zaman tanıyoruz. Dönme şansı olursa, harika olur. Olmazsa da, durum bu şekilde. Ne olursa olsun, duruma göre halledeceğiz."

Bu sezon 37 maçta forma giyen Wiggins, 17.1 sayı ve 5.0 ribaund ortalamalarına sahip.

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