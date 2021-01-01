Warriors, Victor Oladipo ile ilgileniyor olabilir!

Golden State Warriors'ın, Houston Rockets guardı Victor Oladipo'yu kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.



The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Golden State, ekibin bu yaz kendisini almak için gerekli maaş alanına sahip olmayacağından ötürü, bu yaz serbest kalacak oyuncuyu son takas tarihinden önce (25 Mart) kadrosuna eklemeyi düşünüyor.



Oladipo'nun bu sezon Rockets ve Indiana Pacers arasında bölünen 24 maçtaki tutarsız performansı, takas değerini dalgalandırmıştı ve etkinliği ise halen bir sorun olmaya devam ediyor.



28 yaşındaki oyuncu, maç başına ortalama 20.0 sayı, 5.2 ribaund, 4.5 asist ve 1.5 top çalma ile oynuyor olsa da, yalnızca %39.9'luk bir şut isabetine sahip.



Serbest oyuncu pazarında uzun vadeli bir anlaşma arayacak olması beklenen Oladipo, iddiaya göre Rockets'ın kendisine teklif ettiği iki yıllık ve 45.2 milyon dolarlık uzatma teklifini, Şubat ayı sonunda reddetmişti.



