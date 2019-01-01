Warriors ve Wizards, Japonya'da hazırlık maçı oynayacak!

Golden State Warriors ve Washington Wizards'ın 2022-23 NBA sezonu öncesinde iki hazırlık maçı için Japonya'ya seyahat edeceği bildirildi.



Karşılaşmaların, 30 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki basketbol müsabakalarına ev sahipliği yapan Saitama Super Arena'da yapılacağı kaydedildi.



Bu maçlar, KOVID-19 salgını başladığından beri NBA'in Kuzey Amerika dışındaki ilk karşılaşmaları olmasının yanı sıra, 2019'dan bu yana ligin Japonya'ya ilk gezisi olacak.



2019 NBA Draftı'nda Wizards tarafından dokuzuncu sırada seçilen Rui Hachimura, ilk turda seçilen ilk Japonya doğumlu oyuncu olmuştu.



NBA'nin Japonya'daki geçmişi, Phoenix Suns'ın, o dönemde büyük bir ABD spor ligi tarafından Kuzey Amerika dışında oynanan ilk normal sezon maçında Utah Jazz ile karşılaştığı 1990 yılına kadar uzanıyor.



