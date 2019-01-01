Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Warriors ve Wizards, Japonya'da hazırlık maçı oynayacak!

Golden State Warriors ve Washington Wizards'ın 2022-23 NBA sezonu öncesinde iki hazırlık maçı için Japonya'ya seyahat edeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors ve Washington Wizards'ın 2022-23 NBA sezonu öncesinde iki hazırlık maçı için Japonya'ya seyahat edeceği bildirildi.

Karşılaşmaların, 30 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki basketbol müsabakalarına ev sahipliği yapan Saitama Super Arena'da yapılacağı kaydedildi.

Bu maçlar, KOVID-19 salgını başladığından beri NBA'in Kuzey Amerika dışındaki ilk karşılaşmaları olmasının yanı sıra, 2019'dan bu yana ligin Japonya'ya ilk gezisi olacak.

2019 NBA Draftı'nda Wizards tarafından dokuzuncu sırada seçilen Rui Hachimura, ilk turda seçilen ilk Japonya doğumlu oyuncu olmuştu.

NBA'nin Japonya'daki geçmişi, Phoenix Suns'ın, o dönemde büyük bir ABD spor ligi tarafından Kuzey Amerika dışında oynanan ilk normal sezon maçında Utah Jazz ile karşılaştığı 1990 yılına kadar uzanıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal