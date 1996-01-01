Warriors ve Nets'in radarında, Paul Millsap var!

Golden State Warriors ve Brooklyn Nets'in, veteran oyuncu Paul Millsap ile ilgilendikleri bildirildi.



Warriors ve Nets henüz yeni sezon için kadrolarını tamamlamadılar ve finansal konuda esnek olmamaları sebebiyle, her iki takım da minimum sözleşme imzalamaya istekli veteran oyuncular bulmayı umuyor.



Denver Post'tan Mike Singer'a göre Warriors ve Nets ekipleri, tecrübeli oyuncu Millsap'i kadrolarına katmakla ilgileniyor.



Millsap, son dört yılını zaman zaman ilk beşte veya benchten oynayarak katkı verdiği Denver'da geçirdikten sonra, bu yaz serbest oyuncu olmuştu.



36 yaşındaki oyuncu, benchten geldiği 2020-21 sezonunda 20.8 dakika ortalamayla sahada kalarak, %47.6 şut yüzdesi yakalamış ve 9.0 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



Los Angeles Lakers gibi bazı şampiyonluk için yarışacak olan takımların da Millsap'i almakla ilgilendikleri bildirilmişti.



