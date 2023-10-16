Golden State Warriors ve Klay Thompson'ın sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya halen yakın olmadıkları bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Klay'in sözleşme durumu hakkında şu şekilde konuştu:



"Bana, Golden State'te Klay Thompson'ın kontratının uzatılması konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmediği söylendi. İki taraf da yıl ve para konusunda hâlen uzlaşamamış ve Klay Thompson'ın önümüzdeki yaz serbest oyuncu dönemine herhangi bir anlaşma yapmamış olarak girme ihtimali oldukça yüksek."



Beş yıllığı 189,9 milyon dolarlık anlaşmasının son sezonuna giren 33 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda uzatma anlaşması olmadan oynama konusundaki hislerini şu şekilde açıklamıştı:



"Büyük bir durum olmayacak. Başlı başına 13. sezonuma giriyor olduğum gerçeği bile bana oldukça huzur veriyor. Paramı zaten kazandım ve aileme, kendime ve sevdiğim insanlara bakabildim. Ama bu oyunu oynamaya başladığımda, bir kez bile aklımdan zengin veya ünlü olacağım için oynayacağıma dair bir şey geçmemişti. Hem de hiç."



Thompson, önümüzdeki yaz sınırsız serbest oyuncu dönemine girmeden önce bu yıl 43 milyon doların biraz üzerinde para kazanacak.



