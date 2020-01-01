Warriors ve Bucks, Avery Bradley ile ilgileniyorlar

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Golden State Warriors, Milwaukee Bucks ve diğer birkaç şampiyonluk yarışındaki takım, gelecek sezon için oyuncu opsiyonunu kullanmaması halinde, Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley ile ilgileniyorlar.



Spotrac'a göre Bradley, 2020-21 sezonu için 5 milyon dolarlık bir opsiyona sahip. Ancak, 29 yaşındaki oyuncu bu ölü sezonda serbest oyuncu olmayı tercih ederse, daha garantili parayla uzun vadeli bir sözleşme yapmayı deneyebilir.



10 yıllık veteran oyuncu, savunma nitelikleri sayesinde açık pazarda çok aranan bir hedef olarak ortaya çıkabilir. Lakers ile geçirdiği sezonda %36.4'lük bir üçlük isabeti ile 8.6 sayı ortalamasına sahip olan Bradley, dış bölgedeki oyuncuları savunabilme yeteneği sayesinde ilk beş rolüne girebilmişti.



Bradley, NBA'in Orlando'daki sezon devamında Lakers'a katılmamıtı. Kariyerinde iki kez savunma beşlerine seçilmiş olan guard, oğlunun hastalığı nedeniyle sezonun bubble bölümünde dışarıdaydı.



Kendisinin yokluğuna rağmen Los Angeles ekibi, on yıl sonra ilk kez NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



