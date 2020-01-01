Warriors, üst düzey bir oyuncu almak için takas yapabilir!

Golden State Warriors, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, üst düzey bir oyuncuyu kadrosuna katmak için, 2020 NBA Draftı sırasında takas yapmaya bakabilir.



Wojnarowski, Ian Bagley ile SNY'nin "The Putback" podcastinde, Warriors'ın şampiyonluk çekişmesine hemen dönmelerine yardımcı olacak bir oyuncuyla sözleşme imzalamak istediklerini söyledi:



"Eğer Golden State, elindeki hakkı takas edeceklerse, bunu daha çok kazanmalarına yardımcı olabilecek üst düzey bir oyuncu getirecekleri bir anlaşmada kullanması daha muhtemel. Elde edebileceği gerçekten iyi bir veteran oyuncu olsaydı, Draft'ta alt sıralara inmelerinde sorun olmayacağını düşünüyorum. Şu anda Warriors'ın bu anlaşmaya bakıp bakmadığından emin değilim."



Warriors, 2020 NBA Draftı'nda 2 numaradan seçim yapacak.



