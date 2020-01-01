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"Warriors, üç takımlı bir takasla Russell Westbrook'u alabilir" iddiası

Bleacher Report'tan Greg Swartz'a göre Golden State Warriors, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'u üç takımlı bir takasla kadrosuna katabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bleacher Report'tan Greg Swartz'a göre Golden State Warriors, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'u üç takımlı bir takasla kadrosuna katabilir.

Swartz'ın raporuna göre bu, Warriors, Rockets ve Detroit Pistons olmak üzere üç takımın yer aldığı bir takas yoluyla gerçekleşebilir:

"Golden State Warriors'ın alacağı: Russell Westbrook, Detroit Pistons'ın alacakları: Andrew Wiggins ve Kevon Looney, Houston Rockets'ın alacağı: Blake Griffin.

Klay Thompson, Aşil sakatlığı nedeniyle bir yılı kaçıracağı için Warriors, yetenek eklemek adına tüm alanları keşfetmelidir. Kelly Oubre Jr.'ı kendi takas istisnalarına dahil ederek, para harcamaktan da korkmadıklarını açıkça kanıtladılar.

Westbrook gereğinden fazla maaş almasına karşın, Wiggins'den daha iyi bir oyuncu ve Stephen Curry ile birlikte Warriors'ın backcourt'unda ilk beş başlayabilir.

Kadronun geri kalanını Oubre, Draymond Green ve James Wiseman ile dolduran Warriors, Batı'nın zirvesine tekrar çıkabilir."

Westbrook, Rockets'tan bir takas talep etmiş olsa da, henüz diğer takımlardan çok fazla ilgi görmemişti.


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